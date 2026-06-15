A Potenza la Giornata del Personale Civile della Difesa: Medaglie d’Argento e benemerenze

Nei giorni scorsi a Potenza, nella Caserma “Francesco De Rosa”, sede del Comando Militare Esercito “Basilicata”, si è celebrata la “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa”, istituita per la prima volta nel 1963 e giunta alla sua sessantatreesima edizione.

L’evento, ha visto la partecipazione del Questore di Potenza, dei Comandanti Regionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del personale civile e militare del Comando Militare Esercito “Basilicata”.

Dopo la lettura del messaggio inviato dal Ministro della Difesa e il saluto del Colonnello Paolo Franciosa, Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”, davanti ai propri familiari, i Funzionari e gli Assistenti Amministrativi che hanno prestato 30 anni di servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, hanno ricevuto dal Prefetto della Provincia di Potenza, Dott. Michele Campanaro, dal Sindaco del Capoluogo Avv. Vincenzo Telesca e dal Presidente della Provincia di Potenza, Dottor Christian Giordano, gli attestati di benemerenza con Medaglie d’Argento.

La “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa “ si è conclusa con la consegna di ulteriori riconoscimenti ai dipendenti civili particolarmente distinsi nel servizio prestato.