Potenza, in provincia scoperta una granata del 1945 durante l’aratura! Artificieri sul posto

Negli scorsi giorni, a Rivello, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti d’urgenza presso un fondo agricolo privato a seguito del rinvenimento di un potenziale e pericoloso residuato bellico.

Un cittadino del posto, mentre era intento a eseguire alcuni lavori di aratura della terra, ha infatti portato alla luce un proietto d’artiglieria – una granata ad alto potenziale – risalente al secondo conflitto mondiale.

I militari della Stazione di Rivello, giunti immediatamente sul posto, hanno attivato i protocolli di sicurezza previsti per scenari ad alto rischio, procedendo alla tempestiva cinturazione e alla vigilanza permanente del sito, isolando l’intera area per prevenire qualsiasi minaccia all’incolumità pubblica.

Contestualmente, la situazione è stato oggetto di immediato raccordo con la Prefettura di Potenza per l’immediata attivazione delle procedure di emergenza.

La gestione tecnica della situazione è stata quindi affidata al personale specializzato del Nucleo Artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Gli specialisti dell’Arma, dopo una complessa valutazione tecnica sul posto per verificare lo stato di conservazione e la stabilità del manufatto esplosivo, hanno condotto le delicate operazioni di rimozione e successivo trasferimento del proietto presso una cava abbandonata situata nel medesimo comune.

L’ordigno è stato infine fatto brillare in condizioni di totale isolamento e sotto il costante controllo degli specialisti.

Le operazioni si sono concluse con successo, senza registrare alcun danno a persone o cose e ripristinando la piena sicurezza della zona.

L’episodio evidenzia l’efficacia del dispositivo di pronto intervento delle stazioni territoriali e la reattività dei reparti speciali dell’Arma.

In caso di rinvenimenti di oggetti analoghi o sospetti, si rinnova la fondamentale raccomandazione di non muoverli o toccarli per nessun motivo, ma di allertare immediatamente le Forze dell’Ordine attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, per consentire l’attivazione immediata delle competenze specialistiche necessarie a neutralizzare il pericolo.