Potenza: ancora sole e temperature in aumento. Ecco le ultime previsioni

Nuovo rinforzo dell’anticiclone, con tempo stabile e temperature in graduale risalita.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 15 Giugno, avremo in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 17°C.
Martedì 15 Giugno avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.