Savoia di Lucania, inaugurato il nuovo Centro di Formazione della Protezione Civile intitolato a Giuseppe Zamberletti

Mercoledì 17 giugno, alle ore 17.30, si terrà a Savoia di Lucania (Contrada Vallauria) l’inaugurazione del nuovo Centro di Formazione e Addestramento del Gruppo Lucano di Protezione Civile intitolato a Giuseppe Zamberletti, il padre fondatore del moderno sistema di protezione civile.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Lucano in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Savoia di Lucania.

“Il nuovo polo operativo e didattico – evidenzia il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia – nasce con l’obiettivo di qualificare costantemente la preparazione dei nostri volontari e di radicare la cultura della sicurezza sul territorio, raccogliendo l’eredità ideale e operativa del padre fondatore della moderna Protezione Civile italiana.

Questo Centro non è solo una nuova struttura di mattoni e aule: è il simbolo del nostro percorso di crescita, del nostro impegno sul territorio e del futuro della nostra associazione. Dedicarlo alla memoria di Giuseppe Zamberletti significa ribadire i valori di operatività, competenza e solidarietà che da sempre guidano ogni singola sede e ogni singola divisa gialla del Gruppo Lucano”. Di seguito il programma dell’evento:

Ore 17:30 – Accoglienza e Arrivo delle Autorità

•Registrazione dei volontari e delle delegazioni

•Ricevimento delle Autorità civili, militari e religiose da parte del Sindaco di Savoia di Lucania e del Presidente del Gruppo Lucano

•Schieramento dei volontari e dei mezzi nel piazzale antistante

Ore 18:00 – Cerimonia Ufficiale di Apertura

•Inno Nazionale

•Saluto di benvenuto del Sindaco di Savoia di Lucania

•Indirizzo di saluto del Prefetto di Potenza

•Interventi dei rappresentanti dell’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano e dei rappresentanti istituzionali presenti

•Laudatio di Giuseppe Zamberletti a cura di Giuseppe Molinari: “Zamberletti: l’uomo, il politico e la visione moderna della Protezione Civile”

Ore 18:45 – Cerimonia di Intitolazione e Taglio del Nastro

•Benedizione del Centro e della targa commemorativa

•Taglio ufficiale del nastro da parte del presidente nazionale Pietro Luigi Martoccia alla presenza del Prefetto, del Sindaco delle autorità civili e militari e dei vertici dell’Associazione Gruppo Lucano

•Scopertura della targa intitolata a “Giuseppe Zamberletti”, in virtù dell’autorizzazione prefettizia ai sensi della Legge 1188/1927.

Ore 19:15 – Visita del Centro e Presentazione delle Attività

•Tavola rotonda con i rappresentanti istituzionali

•Breve illustrazione dei percorsi formativi e logistici che verranno ospitati nel Centro a beneficio del territorio.

Ore 19:45 – Aperitivo di Saluto (Vin d’honneur)

•Momento di convivialità e scambio di saluti finali tra le Autorità, i volontari e gli ospiti presenti.