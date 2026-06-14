Campionati Nazionali del Centro Sportivo Italiano in Basilicata: “Migliaia di ragazzi accolti con il calore lucano”

“Vedere Nova Siri e Policoro invase dall’energia, dai sorrisi e dalla passione di tanti giovani atleti è l’immagine più bella della Basilicata che vogliamo costruire: una terra accogliente, vibrante e capace di grandi cose”.

Così l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha commentato la serata conclusiva dei Campionati Nazionali del Centro Sportivo Italiano (CSI), che hanno trasformato il Metapontino nella capitale italiana dello sport giovanile.

L’assessore, intervenuto alla cerimonia finale, ha portato i saluti affettuosi del Presidente della Regione, Vito Bardi, e del collega di giunta Franco Cupparo, facendosi portavoce del profondo ringraziamento delle istituzioni lucane verso una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione.

“Questi giorni di sport – ha sottolineato Latronico – si traducono in una straordinaria festa dell’amicizia e della condivisione. Il mio più sincero apprezzamento va al CSI, sia nazionale che regionale: hanno firmato un evento dal valore educativo e sociale immenso, capace di trasmettere ai nostri ragazzi i valori più sani e autentici dello sport”.

Un successo corale che, secondo l’assessore, porta la firma di una comunità intera:

“Un grazie sincero ai sindaci di Nova Siri, Antonello Mele, e di Policoro, Enrico Bianco, per aver creduto in questo progetto e aver coordinato un calendario di gare impeccabile.

Un plauso speciale – ha proseguito l’assessore – va agli operatori turistici, alle strutture ricettive, ai tantissimi volontari e ai cittadini.

Con la loro professionalità e il tipico calore lucano, hanno fatto sentire a casa migliaia di ragazzi e le loro famiglie.

Manifestazioni come questa – ha concluso Latronico – dimostrano che la Basilicata non è solo una terra meravigliosa da visitare, ma è un territorio pronto a ospitare eventi di portata nazionale.

Lo sport si conferma così il miglior veicolo di crescita per i nostri giovani e, al tempo stesso, una vetrina per il rilancio turistico e promozionale del Metapontino in tutta Italia”.