Potenza, avanzamento dei lavori dei fabbricati a Bucaletto: queste le ultime notizie

“È necessario monitorare l’avanzamento dei lavori dei fabbricati a Bucaletto e la relativa assegnazione degli alloggi, così come previsto dall’articolo 12 della legge regionale N. 23/2025, relativa alla cosiddetta riserva speciale per Bucaletto, tenendo conto che sono 195 le domande presentate rispetto ai 115 alloggi disponibili per coloro che potevano accedere a questa ‘graduatoria”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“È inoltre necessario dare attuazione all’ordine del giorno da noi proposto e approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, che prevede l’attivazione di un tavolo di confronto istituzionale con il Comune di Potenza, finalizzato alla definizione di un percorso condiviso per il completamento della riqualificazione del quartiere Bucaletto e all’individuazione, d’intesa con il Comune, degli ulteriori fabbisogni abitativi residui, con particolare riferimento ai nuclei familiari ancora residenti nelle strutture prefabbricate, nonché agli ulteriori investimenti che si rendono necessari”.

Conclude Lacorazza:

“Attivare questi strumenti è importante per verificare andamento dei lavori e successive assegnazioni per anticipare eventuali criticità e problemi, perché tutto ciò può essere innestato nel dibattito e nel ragionamento che, al di là dei giudizi politici, riguarda le risorse che possono derivare dal Piano Casa.

Poiché siamo ancora in una fase di verifica riteniamo fondamentale porre con forza il tema di Bucaletto, monitorando la situazione e valutando, laddove dovessero rendersi necessarie, ulteriori risorse per completamenti e nuovi investimenti, così da raggiungere l’obiettivo dell’assegnazione degli alloggi a tutti coloro che rientrano nella graduatoria speciale”.