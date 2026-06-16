“Vite in Blu”: la vita in divisa e il ricordo di Francesco Tammone a Potenza. L’iniziativa

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟓 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕,𝟎𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 presentazione del libro “Vite in Blu. La strada di Giuseppe Lasala.

Cosa accade quando la città dorme e qualcuno veglia sulle sue strade?

Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza, Associazione Vittime del Dovere ETS ODV, Siulp Potenza, Serendipity Associazione ETS e Penelope Italia Odv vi invita a un viaggio intenso e autentico dentro la realtà quotidiana di chi indossa l’uniforme.

Giuseppe Lasala, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, ci porta oltre le operazioni e i momenti di tensione, svelando il lato più umano della divisa: i turni di notte, le decisioni in pochi secondi, ma anche i dubbi, le paure e la responsabilità silenziosa verso la società.

Un evento nel segno della Memoria che rientra nel percorso dei 100 passi del nostro Presidio, per ricordare Francesco Tammone, Agente Scelto della Polizia di Stato della Questura di Potenza, ucciso a Potenza 30 anni fa e, prima vittima innocente di mafia riconosciuta in Basilicata.

Perché la memoria non muore mai. Vi aspettiamo per scoprire l’umanità nascosta dietro il blu.

L’intero ricavato del libro andrà devoluto all’Associazione Nazionale Vittime del Dovere.

Di seguito la locandina con i dettagli.