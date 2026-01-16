Grano duro: “Oggi quest’organismo è realtà e sarà fondamentale per assicurare la trasparenza”. La novità

“Come sempre agli annunci e alle promesse del Governo Meloni, seguono i fatti e l’istituzione della Cun Grano Duro (Commissione Unica Nazionale), da parte del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ne è l’ennesima prova”.

E’ quanto fa sapere il deputato Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, che aggiunge:

“Nelle scorse settimane lo stesso ministro Lollobrigida aveva annunciato agli agricoltori italiani l’istituzione di un organismo che individuasse il prezzo indicativo del grano duro di produzione nazionale e le sue relative tendenze di mercato.

Oggi quell’organismo è realtà e sarà fondamentale per assicurare la trasparenza del mercato e il processo di formazione dei prezzi, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato per orientare il proprio operato”.