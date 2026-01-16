Tito, manca poco: “Sostieni il Museo della Torre di Satriano: il tuo voto può fare la differenza!”. Il riconoscimento

“Sostieni e vota il Museo della Torre di Satriano in Tito“.
Questo l’invito del Comune che scrive:
“Mancano pochi giorni per sostenere la candidatura.
Si vota fino a domenica 18 gennaio.
AIUTACI A RAGGIUNGERE QUESTO PRESTIGIOSO TRAGUARDO.
Una candidatura di eccellenza: il museo è candidato al Premio Francovich 2026, promosso dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani, come miglior museo dedicato al Medioevo.
Un riconoscimento che premia l’eccellenza del progetto nel panorama museale nazionale e valorizza le attività di ricerca e scavo condotte sul territorio.
Il tuo voto può fare la differenza!
Vota al link: https://samiarcheologia.it/premio-parco-e-museo-riccardo…”.