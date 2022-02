Grossi massi cadono su questa strada del potentino! I provvedimenti del Sindaco

Paura in provincia di Potenza.

Il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, spiega:

“Questa mattina, alle prime luci dell’alba, sono stato informato della caduta di questi grandi massi sulla strada provinciale ex SS 104 al km 67,850.

Ringrazio il Signore che tutto ciò sia accaduto quando la strada non era percorsa da nessuno!

I dipendenti della Provincia di Potenza e del Comune sono subito intervenuti per la chiusura della strada, nel frattempo la strada resterà interdetta al traffico per la messa in sicurezza del costone.

Un po’ di pazienza e tutto si risolverà!”.

