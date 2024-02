I bambini di Villa d’Agri avranno la possibilità di usufruire di questa nuova struttura. I dettagli

“In anteprima vi presentiamo il ‘Nuovo Asilo Nido di Villa d’Agri’ che sarà realizzato con il finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del NextGeneration EU”.

Così, nella giornata di ieri, il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri che ha aggiunto:

“In una comunità in forte espansione e crescita demografica, è compito di amministratori attenti creare le strutture e le condizioni ottimali per la comunità e per le nuove generazioni che vivono Marsicovetere.

52 nuovi bambini in età 0-3 anni avranno la possibilità di usufruire di una nuova struttura realizzata grazie al PNRR che consegna ai Comuni una capacità di investimenti infrastrutturali.

C’è ancora domani: sempre per Marsicovetere!”.

Ecco le foto.