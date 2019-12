Incendio a Potenza: uomo perde la vita

I Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti per sedare un incendio.

Il rogo era concentrato in un appartamento al primo piano di un edificio alla via Tasso del capoluogo.

Il soccorso degli uomini del Corpo Nazionale è valso a estinguere un incendio le fiamme e, contestualmente, a estrarre un uomo anziano, per affidarlo al 118.

I Vigili del Fuoco, per accedere all’abitazione invasa dal fumo, hanno dovuto utilizzare gli autorespiratori e sono accorsi sul posto con tre mezzi: una autopompa, una autobotte, una carro aria (mezzo che ha ulteriori dispositivi per la protezione delle vie aeree degli operatori) e squadre per complessivi 9 uomini.

Attualmente l’unità abitativa coinvolta dall’incendio risulta interdetta, ma dalle prime verifiche non risultano danni alla palazzina dove è ubicata.

I sanitari del 118 hanno trasferito l’anziano all’Ospedale “San Carlo”, dove è entrato in codice rosso.

Per lui nulla da fare.

Ci stringiamo al dolore dei suoi cari per questa grave perdita.

Sono in corso accertamenti per stabilire la causa dell’incendio.