Grossi disagi a Potenza.

I Vigili del Fuoco, nel pomeriggio, sono intervenuti:

nella messa in sucrezza di un albero potenzialmente pericoloso in via Roma, lungo la salita che da Rione Mancusi sbuca in via Mazzini;

nel recupero di un albero caduto in via Siracusa.

È stato segnalato in Redazione, inoltre, un albero pericolante in via Firenze.

Di seguito le foto della situazione e degli interventi.