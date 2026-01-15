Ipsia di Potenza, per oltre 70 studenti un’esperienza unica: “Ogni giorno è stato prezioso”. Il racconto

Si è concluso, il 10 gennaio 2026, il percorso di Formazione Scuola‑Lavoro presso l’AOR “San Carlo” di Potenza.

Tre settimane intense hanno coinvolto più di settanta alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

“È stata un’esperienza unica, che ha permesso ai nostri ragazzi di crescere sia sul piano professionale sia su quello personale”, ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. Michele Carmine Nigro.

Tornati in aula, gli studenti hanno raccontato con entusiasmo il tempo trascorso nella struttura ospedaliera, evidenziando la professionalità, la competenza e la disponibilità del personale sanitario.

Rebecca e Maria hanno sottolineato il ruolo fondamentale degli operatori sanitari dell’Unità Operativa di Oculistica:

“Ci hanno guidato con pazienza e passione, arricchendoci dal punto di vista umano e professionale.

Abbiamo imparato il valore del lavoro di squadra e della cura verso le persone”.

Elisabetta, Marianna e Cinzia, – Unità Operativa di Oncologia -, hanno riferito:

“L’esempio quotidiano ci ha mostrato l’importanza del rispetto reciproco e dell’attenzione verso i pazienti.

Questa esperienza ci ha segnato nella vita di tutti i giorni; abbiamo capito cos’è la fragilità e come affrontarla”.

Arianna e Sabrina hanno descritto il loro ingresso nell’ Unità Operativa di UTIC come un momento di iniziale soggezione, poi trasformato in accoglienza familiare grazie al personale sanitario:

“Abbiamo imparato tanto, non solo professionalmente; ogni giorno è stato prezioso”.

Paola, Rebecca ed Emanuele, – Unità Operativa di Medicina d’Urgenza – hanno espresso gratitudine per la possibilità di assistere a procedure mediche e partecipare a discussioni cliniche.

Michela e Maria, – Unità Operativa di Ematologia -, hanno evidenziato come l’esperienza di tirocinio abbia concretizzato l’importanza del confronto con il mondo del lavoro.

Vittoria e Lucia, tirocinanti nell’ Unità Operativa di Neurochirurgia, hanno colto la realtà sanitaria osservando l’esperienza, la preparazione e la sinergia del lavoro di squadra, che potenzia l’intero operato sanitari.

Emma e Manuela, – Unità Operativa di Chirurgia Generale -, hanno raccontato:

“Poter osservare da vicino la dedizione e la professionalità di chi opera quotidianamente in ambito sanitario ha arricchito il nostro bagaglio di conoscenze e ha confermato il nostro interesse per questo settore”.

Esmeralda e Cristiania, – Unità Operativa di Otorinolaringoiatra -, sono state guidate con professionalità, pazienza e attenzione.

Erika e Ilaria, – Unità Operativa di Prericoveri -, hanno osservato da vicino la complessità della fase preparatoria, comprendendo quanto sia fondamentale l’organizzazione dell’intera Unità Operativa.

Marica, Aurora e Rebecca, assegnate all’Unità Operativa di Cardiologia Ambulatoriale, hanno definito il percorso un’esperienza ricca di emozioni intense, coinvolgimento, crescita personale e nuove prospettive.

Rocchina, Tania e Valentina, – Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi – hanno sperimentato empatia, rispetto, collaborazione, ascolto attivo e solidarietà.

Le Prof.sse Forenza Rosa e Giordano Maria si dichiarano soddisfatte dell’esperienza appena conclusa:

“È stato un percorso impegnativo dal punto di vista emotivo, psicologico e fisico.

Grazie a questo stage, i nostri studenti hanno maturato conoscenze e competenze solide e hanno affrontato le difficoltà con determinazione e uno spirito davvero encomiabile”.

Il percorso, riferisce il Prof. Michele Carmine Nigro, si conferma un modello di collaborazione tra scuola e sanità, capace di offrire agli studenti un primo sguardo reale sul futuro professionale, forgiando cittadini consapevoli e pronti a contribuire al benessere della collettività.

Il Dirigente Scolastico e le docenti rivolgono, infine, i più sentiti ringraziamenti:

al Direttore Generale, Dott. Giuseppe Spera;

alla Dott.ssa Patrizia Vinci;

al Dott. Vito Milione;

alla Dott.ssa Laura Cammarota;