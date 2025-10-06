La Basilicata è campione del Torneo Delle Regioni 2025 nella disciplina del Baseball! Congratulazioni ragazzi

Il Torneo delle Regioni 2025 organizzato dalla FIBS è uno degli appuntamenti più importanti nel mondo del Baseball italiano, quest’anno organizzato in Sardegna dal 2 al 5 ottobre.

La disciplina del Baseball5 si è svolta sui campi di Nuoro, ed ha visto la partecipazione di varie compagini rappresentanti tutte le regioni italiane.

La Basilicata è stata rappresentata da atleti provenienti dai paesi di Rivello e Lagonegro, facenti parte tutti dell’associazione ACLI Rivello, guidati in panchina dal coach Giovanni Pecorelli e Andrea Canonico.

La squadra ha avuto un percorso brillante durante tutto il torneo, trovando qualche difficoltà solo nella finale con la Lombardia, che dopo un momento di smarrimento, i ragazzi hanno superato brillantemente, arrivando alla vittoria.

Percorsi netti che la proiettano la formazione lucana come prima squadra in Italia e tra le prime in Europa, considerando l’ottimo piazzamento alle ultime manifestazioni europee per club.

La Formazione:

Chiara Pecorelli

Angela Cestari

Marta Fortunato

Giusy Florenzano

Andrea Ferrari

Domenico Lapadula

Riccardo Renne

Manuel Gaudioso

Chiara Pecorelli elemento fondamentale della nazionale italiana Élite di Baseball5 che si prepara a partecipare ai prossimi campionati europei in programma a novembre in Lituania.

La seguono nella nazionale U18 gli atleti Renne, La Padula e Ferrari in preparazioni ai prossimi giochi olimpici.

Per il Presidente dell’ACLI Rivello, Gustavo Savino:

“Un sogno diventato realtà!

Dopo mesi di sacrifici, passione e duro lavoro, ce l’abbiamo fatta!

Ogni allenamento, ogni partita, ogni goccia di sudore ci ha portati fin qui.

Grazie innanzitutto ai ragazzi ma anche a chi ha sempre creduto in noi, famiglie, tifosi, sostenitori”.