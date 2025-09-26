La Polizia di Stato di Potenza celebra San Michele Arcangelo, Suo Santo Patrono. Il programma

Lunedì 29 settembre 2025 la Polizia di Stato celebrerà la ricorrenza di San Michele Arcangelo, proclamato Santo Patrono della Polizia di Stato il 29 settembre 1949 da Papa Pio XII per ricordare “…la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni come impegno professionale al servizio dei cittadini”.
Alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo del capoluogo potentino l’Arcivescovo Metropolita di Potenza – Marsico Nuovo e Muro Lucano Mons. Davide Carbonaro officerà una Santa Messa.
Anche quest’anno le celebrazioni sono state inserite nel programma religioso della Parrocchia in occasione dei solenni festeggiamenti organizzati in onore dell’Arcangelo.
Alla celebrazione presenzieranno le massime Autorità cittadine provinciali e regionali.
La funzione religiosa è aperta alla cittadinanza.