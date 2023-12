La potentina Francesca Palumbo con la squadra di fioretto femminile si qualifica per le olimpiadi di Parigi 2024! Congratulazioni

Con il secondo posto ottenuto nella prova di Coppa del Mondo di Novi Sad la squadra azzurra di fioretto femminile azzurro ha staccato aritmeticamente il pass per Parigi 2024: nonostante la sconfitta in finale con gli Stati Uniti il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e dalla lucana Francesca Palumbo ha ottenuto la certezza della qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici.

Il fioretto femminile del CT Stefano Cerioni, che nell’ultima stagione ha letteralmente dominato lo scenario internazionale vincendo tutto a Mondiali ed Europei da autentico Dream Team, è la prima arma della scherma azzurra a conquistare il biglietto per l’Olimpiade che dà diritto all’Italia di partecipare alla competizione a squadre di specialità e anche di schierare il numero massimo possibile, tre fiorettiste, nella prova individuale.

In avvio di giornata le Azzurre hanno superato in scioltezza Singapore negli ottavi per 45-23 per imporsi poi sulla Germania nei quarti per 45-22 e sul Giappone in semifinale per 45-31.

Nella finale con gli USA le ragazze del CT Cerioni si sono arrese per 45-37 ma hanno comunque potuto festeggiare il pass olimpico con due gare d’anticipo.