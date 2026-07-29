La Val d’Agri ricorda Donato Russo: l’iniziativa in suo onore

La Val d’Agri ricorda Donato Russo: sabato 1 agosto la IV Edizione del Memorial.

Una giornata di sport, memoria e condivisione nel ricordo di un imprenditore che ha lasciato un segno profondo nel territorio lucano e nel panorama imprenditoriale nazionale.

La Val d’Agri renderà omaggio alla memoria di Donato Russo sabato 1 agosto 2026, in occasione della IV Edizione del Memorial a lui dedicato.

Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato simbolo di sport, memoria e condivisione, richiamando istituzioni, imprese, associazioni, società sportive e cittadini nel ricordo di una delle figure più rappresentative dell’imprenditoria lucana.

Promossa dalla Famiglia Russo, la manifestazione si svolgerà tra Villa d’Agri e Paterno, trasformando due luoghi simbolo del territorio in un punto d’incontro per celebrare i valori che hanno guidato l’intera vita di Donato Russo: il lavoro, il rispetto delle persone, l’amore per la propria terra e la passione per lo sport.

Il Memorial nasce per ricordare Donato Russo, imprenditore che, insieme ai suoi soci, ha fondato Paterlegno, Patertrans e LDR, contribuendo alla nascita di uno dei principali gruppi italiani nei settori del recupero e riciclo del legno e dell’autotrasporto.

È stato Presidente del Superconsorzio Trasporti Lucani e, alla guida della S.C. Paternicum, ha conquistato, per la prima volta nella storia della società, il campionato di Eccellenza Lucana, promuovendo al tempo stesso lo sport come autentico strumento di crescita, aggregazione e formazione delle nuove generazioni.

Il suo esempio umano, imprenditoriale e sportivo continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio lucano e per il panorama imprenditoriale nazionale.

Grazie alla sua visione imprenditoriale e alla capacità di guardare al futuro, Donato Russo ha contribuito a creare occupazione, sviluppo e valore, mantenendo sempre un forte legame con la Basilicata e con la comunità che lo ha visto nascere e crescere.

Serietà, correttezza, spirito di sacrificio, solidarietà e attenzione alle persone rappresentano ancora oggi l’eredità più autentica del suo percorso umano e professionale.

Giunto alla sua quarta edizione, il Memorial Donato Russo si è affermato come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate lucana, capace di coniugare sport, memoria, cultura e partecipazione nel ricordo di una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia imprenditoriale e sportiva della Val d’Agri.

IL PROGRAMMA

La manifestazione prenderà il via alle ore 16.00 presso il Campo Sportivo “Francesco Sanchirico” di Villa d’Agri, dove si disputerà il quadrangolare commemorativo con la partecipazione di quattro prestigiose società del calcio meridionale:

S.C. Paternicum – Eccellenza Lucana

A.Z. Picerno – Serie C

F.C. Crotone – Serie C

F.C. Francavilla – Serie D

Un torneo che unirà sport e memoria nel nome di Donato Russo, celebrando quei valori di lealtà, impegno e rispetto che hanno sempre accompagnato il suo percorso umano e sportivo.

Alle ore 21.00 il Memorial si trasferirà in Piazza Isabella Morra, a Paterno, dove la manifestazione entrerà nel vivo con una serata pensata per coinvolgere l’intera comunità.

Protagonisti saranno i Rittantico, apprezzata formazione di folk e world music, capace di coniugare le radici della tradizione popolare con sonorità contemporanee. Attraverso testi in dialetto cilentano, strumenti della tradizione e contaminazioni musicali provenienti da culture diverse, il gruppo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni, che dal Cilento si estende all’intero Sud Italia, intrecciando sonorità e suggestioni mediterranee, balcaniche, argentine, celtiche e irlandesi.

Ad arricchire lo spettacolo saranno le armonie della danza, elemento distintivo della performance, che darà forma ed espressione alla musica, trasformando ogni brano in un’esperienza coinvolgente anche dal punto di vista visivo e regalando al pubblico uno spettacolo di grande impatto artistico.

L’evento sarà inoltre arricchito dalla partecipazione della Pro Loco Terra dei Padri, che curerà un’area ristoro dedicata alla valorizzazione delle eccellenze locali, e dell’Associazione PaterNow, che allestirà uno spazio dedicato all’animazione dei bambini e delle famiglie.

Il Memorial Donato Russo vuole essere molto più di una manifestazione sportiva: rappresenta un momento di incontro, memoria e condivisione, nato per custodire e tramandare i valori che hanno caratterizzato la vita di Donato Russo e che continuano ancora oggi a ispirare la sua famiglia, i collaboratori, gli amici e l’intera comunità.

DICHIARAZIONE DI CHRISTIAN RUSSO

In rappresentanza della Famiglia Russo

«Questo Memorial è il modo con cui la nostra famiglia desidera dire grazie a mio padre per tutto ciò che ci ha insegnato.

È un uomo che ha dedicato la propria vita al lavoro, alla famiglia, al territorio e allo sport, lasciando un esempio che continua a guidarci ogni giorno.

Mio padre ha sempre creduto che il successo avesse valore solo quando veniva condiviso con gli altri, creando opportunità, costruendo relazioni e contribuendo alla crescita della propria comunità.

Vedere, anno dopo anno, istituzioni, imprese, associazioni, società sportive, amici e cittadini riuniti nel suo ricordo è per noi motivo di profonda emozione.

Significa che ciò che ha costruito non si è fermato alle sue aziende o ai risultati sportivi, ma continua a vivere nelle persone, nei valori che ha trasmesso e nell’affetto che ancora oggi la comunità gli dimostra.

Il nostro desiderio è che il Memorial continui a crescere e diventi sempre più un patrimonio condiviso della Val d’Agri e della Basilicata, perché ricordare mio padre significa anche continuare a credere nei valori che hanno ispirato tutta la sua vita: il lavoro, il rispetto, la solidarietà, l’impegno e l’amore per il proprio territorio.»

Di seguito la locandina con i dettagli.