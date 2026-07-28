Potenza, memoria e parità nel ricordo delle donne che scrissero la Costituzione

Martedì 28 luglio alle ore 20:00, il Comune di Potenza renderà omaggio alle Madri Costituenti: le 21 donne elette all’Assemblea Costituente che contribuirono alla nascita della Repubblica e alla stesura della nostra Costituzione.
I loro nomi meritano memoria e per questo uno spazio pubblico della città di Potenza, in viale Dante, terrà vivo il loro ricordo.
Un percorso con i loro nomi e le loro storie, dedicato al contributo incredibile che queste donne diedero, trovando, nonostante le appartenenze politiche divergenti, una convergenza storica sui diritti fondamentali, la parità di genere, la tutela della maternità, del lavoro e della famiglia.
Tra gli spazi verdi della città, uno luogo intriso di storia ad Ottanta anni dalla nascita della Repubblica.
21 donne, 21 storie:
Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana, Maria Nicotra Verzotto, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio.
Questa la locandina dell’iniziativa.