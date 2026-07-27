Potenza, residenti in allarme per i cinghiali tra strade poco illuminate e aree residenziali. La protesta

In Contrada Ciciniello, a Potenza, la sera spuntano i cinghiali.
Ecco la protesta dei residenti:
“Di giorno una tranquilla zona residenziale alle porte della città, di sera un territorio di passeggiata per intere “famiglie” di cinghiali.
A Contrada Ciciniello la convivenza con gli ungulati si fa sempre più complessa e la preoccupazione degli abitanti cresce di ora in ora.
Con il calare del buio, piccoli gruppi e mamme con cuccioli al seguito si spingono a ridosso delle abitazioni, attratti spesso dal cibo e dai mastelli della spazzatura.
Una presenza ormai stanziale che mette a rischio la sicurezza stradale sulle arterie della contrada – spesso poco illuminate – e limita la libertà di movimento dei cittadini, ormai timorosi persino di uscire a piedi per una passeggiata serale o per far sgambare i propri cani.
I residenti chiedono un intervento urgente da parte delle autorità locali per la messa in sicurezza dell’area, un monitoraggio costante del fenomeno e una gestione mirata della fauna selvatica prima che si verifichino incidenti più gravi”.