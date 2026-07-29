Potenza, approvata la mozione per l’odontoiatria speciale per disabili

Il Consiglio Provinciale di Potenza ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione presentata dal consigliere provinciale Giammarco Guidetti per la piena attuazione della Legge Regionale n. 31/2014, che ha istituito il Servizio di Odontoiatria Speciale per Disabili e Pazienti a Rischio, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

«Si tratta di una mozione che nasce dalla volontà di mettere al centro il diritto alla salute delle persone più fragili e delle loro famiglie. Dopo oltre dieci anni dall’approvazione della legge regionale, riteniamo doveroso verificare quale sia il suo effettivo stato di attuazione e promuovere tutte le iniziative necessarie affinché i diritti riconosciuti trovino piena applicazione», dichiara Guidetti.

La mozione impegna la Provincia di Potenza a chiedere alla Regione Basilicata e alle Aziende Sanitarie una verifica puntuale sullo stato di attuazione della normativa, con particolare riferimento ai servizi attivati, alle prestazioni erogate, alle eventuali liste di attesa e alle risorse destinate all’odontoiatria speciale.

Inoltre, propone l’istituzione di un tavolo di confronto tra istituzioni, professionisti sanitari, associazioni e rappresentanti degli enti locali per individuare soluzioni condivise a favore delle persone con disabilità e dei pazienti fragili.

Nel corso dell’intervento in Aula, Guidetti ha evidenziato come il tema dell’odontoiatria speciale non rappresenti soltanto una questione sanitaria, ma una vera politica di inclusione sociale, richiamando l’attenzione sulle difficoltà che molte famiglie, soprattutto nelle aree interne della provincia, affrontano quotidianamente per accedere alle cure specialistiche.

Il consigliere ha inoltre richiamato alcune esperienze virtuose sviluppate in altre regioni italiane, come il modello DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance), sottolineando la necessità di adottare anche in Basilicata le migliori pratiche organizzative per garantire servizi sempre più accessibili.

«L’approvazione unanime della mozione rappresenta un segnale importante. Ringrazio il Presidente della Provincia, i colleghi consiglieri e tutti coloro che hanno condiviso questo percorso.

Mi auguro che questo voto sia l’inizio di un lavoro istituzionale più ampio e che la IV Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale, competente in materia di sanità, possa promuovere un’audizione dedicata allo stato di attuazione della Legge Regionale n. 31/2014, coinvolgendo tutti gli attori interessati.

L’obiettivo è garantire servizi sempre più efficaci e vicini ai cittadini, affinché nessuna persona con disabilità e nessuna famiglia si sentano sole nell’accesso alle cure.»