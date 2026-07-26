Potenza: “In questa zona plastica, copertoni e rifiuti di ogni genere. Una vera e propria discarica abusiva”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo indignato di un nostro lettore, che questa mattina si è imbattuto in una scena di totale degrado lungo la Strada Statale 92 dell’Appennino Meridionale:
“Stamattina mi trovavo sulla SS92 e subito dopo lo svincolo di Contrada Rossellino ho notato uno spettacolo indecente.
Ai bordi di un muretto, proprio sotto il segnale chilometrico 1/4, c’erano accumuli di plastica, copertoni e rifiuti di ogni genere. Una vera e propria discarica abusiva.
Non credevo ai miei occhi. Mi sono chiesto: ma com’è possibile che da qui non passi mai nessuno a verificare? Eppure è una tristissima realtà.
La cosa pubblica sembra non interessare più a nessuno”.
Voi avete notato altre situazioni simili nella zona?
Ecco le foto.