Vietri di Potenza, Puglia e Molise nel viaggio sulle buone pratiche dei territori

Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto, l’associazione Give Back Giovani Aree Interne partirà per il suo Rural Tour, un viaggio che, partendo dalla Campania attraverserà tre regioni italiane (Basilicata, Puglia e Molise), portando 20 giovani, soci e socie dell’associazione provenienti da tutta Italia, alla scoperta delle buone pratiche legate alle aree interne.

Il percorso di articolerà, partendo da Avellino, in tre tappe, in ordine: Vietri di Potenza (PZ), di cui visiteremo il centro storico, Biccari (FG), dove scopriremo le attività delle cooperative locali, e Castel del Giudice (IS), che si è distinto per aver impiegato con successo i fondi del Bando Borghi; il viaggio si chiuderà a Bagnoli Irpino (AV), che ha già ospitato i nostri due ultimi progetti.

Nel corso del Rural Tour, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare questi territori, incontrando amministratori locali, esponenti del terzo settore e del mondo dell’impresa, ma anche semplici cittadini che hanno deciso di restare, tornare e investire nel proprio territorio d’origine.

Oltre alle visite guidate alla scoperta dei paesi che ci ospiteranno e dei progetti che li animano e ai confronti istituzionali, non mancheranno diversi momenti conviviali assieme ai giovani locali e più in generale assieme agli abitanti di questi comuni, valorizzando quel capitale umano che per Give Back rappresenta il primo motore per una concreta rinascita dei territori marginali.

“In questi anni abbiamo portato l’Italia a casa nostra, intercettando l’energia di tantissimi giovani giunti da ogni parte della Penisola. Ora è il momento di muovere un passo all’esterno: con il Rural Tour andiamo sul campo per studiare da vicino le buone pratiche e le iniziative concrete che stanno nascendo sui territori”, afferma Roberto Sullo, Presidente di Give Back.

“Per noi i paesi non finiscono ma si trasformano ed è nostro dovere guidare questo cambiamento senza subirlo. Vogliamo ribaltare la narrazione sulle aree interne: non riserve del passato da preservare con nostalgia, ma veri laboratori di innovazione”.

Nel corso di questi anni, infatti, Give Back si è sempre impegnata nell’organizzazione di attività finanziate dal programma Erasmus+, sempre sui temi dell’Europa, dei giovani e delle aree interne.

A partire dal 2022, sempre tra i mesi di luglio e agosto, l’associazione ha organizzato, prima nel comune di Castelvetere sul Calore (AV) e poi in quello di Bagnoli Irpino, due Hackathon, intitolati Ruralthon e dedicati alla costruzione in forma competitiva tra diversi team di un progetto imprenditoriale, e un Policy Lab, chiamato Yes I Am e incentrato sull’elaborazione cooperativa di una proposta di legge per le aree interne.

Dopo il successo di questi progetti, che hanno portato in due piccoli comuni dell’Irpinia centinaia di giovani provenienti da tutta la penisola, Give Back ha deciso di uscire dai propri confini per toccare con mano esperienze virtuose dei luoghi che vedremo, per ascoltare le voci di chi li vive quotidianamente e soprattutto per condividere un viaggio con un gruppo di persone appassionate ed entusiaste.