Potenza, cultura e identità lucana al centro dell’iniziativa su Via Herculia

Mercoledì 29 luglio, alle ore 19.00, presso i Giardini di Via Salerno a Potenza, l’Associazione Il Rione Giardino, in collaborazione con Appennino Smart, promuove l’iniziativa culturale “Viandanti d’Herculia: territorio, cultura e futuro delle aree interne della Basilicata”, un appuntamento dedicato alla riflessione sul patrimonio storico, culturale e identitario della Basilicata e sulle nuove prospettive di sviluppo delle aree interne.

L’incontro prenderà spunto dal volume “Viandanti d’Herculia” del giornalista e scrittore Mimmo Sammartino, autore che da anni racconta con sensibilità e profondità il rapporto tra uomini, paesaggi e memoria del territorio lucano.

L’iniziativa vuole rappresentare molto più della presentazione di un libro: sarà un’occasione di confronto sul valore della Via Herculia come asse storico e culturale capace di connettere comunità, paesaggi, tradizioni e nuove opportunità di crescita. Una riflessione che guarda al futuro delle aree interne attraverso la valorizzazione della loro identità, del patrimonio materiale e immateriale e delle nuove tecnologie applicate alla promozione territoriale.

Ad aprire i lavori saranno Carmine Mecca, Presidente dell’Associazione Il Rione Giardino, ed Enzo Fierro, presidente di Appennino Smart e promotore del progetto AI Herculia, la strada perduta rinasce.

Il cuore della serata sarà affidato alle letture e agli interventi di Mimmo Sammartino, che accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di storie, luoghi e suggestioni, restituendo il senso profondo del camminare come esperienza di conoscenza e di appartenenza.

L’invito è rivolto ai cittadini, alle associazioni, agli amministratori locali, agli operatori culturali e turistici e a tutti coloro che credono che il futuro della Basilicata passi dalla valorizzazione della propria storia e dalla costruzione di una visione condivisa per le nuove generazioni.

Appuntamento

Mercoledì 29 luglio – ore 19.00

Giardini di Via Salerno (di fronte alla sede UIL) – Potenza

Ingresso libero.