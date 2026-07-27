Ennesimo incendio a Maratea: “Danni gravissimi all’economia e all’immagine di un territorio”. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in merito all’ennesimo incendio di Maratea:

“Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e a tutti i cittadini di Maratea che, ancora una volta, stanno vivendo ore di grande apprensione a causa dell’ennesimo incendio che ha colpito il territorio.

Un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai Carabinieri Forestali, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti gli operatori impegnati senza sosta per mettere in sicurezza le persone, contenere le fiamme e limitare i danni.

Auspico che il lavoro degli investigatori, anche attraverso la collaborazione dei cittadini, consenta di individuare rapidamente i responsabili.

Chi distrugge il patrimonio ambientale, mette a rischio vite umane, provoca l’evacuazione delle famiglie e arreca danni gravissimi all’economia e all’immagine di un territorio come Maratea deve essere assicurato alla giustizia e rispondere pienamente delle proprie responsabilità.

Le immagini di devastazione che in questi giorni arrivano dal Pollino, da Maratea e, più in generale, dall’Italia, così come dalla Francia e dalla Spagna, ci ricordano che siamo di fronte a una sfida sempre più complessa, aggravata dai cambiamenti climatici e, troppo spesso, dall’azione criminale dell’uomo.

Per questo è necessario rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi facendo ricorso alle nuove tecnologie, ai droni, ai sistemi di monitoraggio intelligente e agli strumenti di rilevazione in tempo reale, per intercettare i focolai prima che si trasformino in tragedie ambientali come quelle che stiamo vedendo in questi giorni.

Occorre investire nella manutenzione del territorio, nel potenziamento delle squadre operative e, se necessario, rivedere anche i protocolli di impiego dei mezzi aerei, affinché possano intervenire con la massima efficacia anche oltre l’orario attualmente consentito.

Difendere il nostro patrimonio naturale significa difendere la sicurezza delle comunità, il turismo, l’economia e l’identità della Basilicata”.

(In copertina: immagine di repertorio)