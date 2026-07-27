Potenza, lavori rotatoria: ecco gli adeguamenti delle linee bus

Limitazione alla circolazione nell’area di intersezione tra via Anzio, via Sabbioneta e viale Firenze, a partire dal 27 luglio 2026 al 27 settembre 2026 e comunque fino a cessata esigenza.
LINEA 3R – Università, Stazione Ospedale, Principe di Piemonte, Via Don Minozzi, Via Lazio, Santa Maria, Via Cavour, San Rocco, Garibaldi, P.zza V. Emanuele, C/so Umberto, Via Mazzini, Sotto Villa Santa Maria, Via Angilla Vecchia, Viale Firenze, Via Ancona, Via Londra, Via Parigi, Via Vienna, Via Adriatico, Via Anzio, Via della Cittadinanza Attiva,Via Adriatico, Via Vienna, Via Parigi, Via Londra, Via Ancona, Malvaccaro – Via Stigliani, Via Ancona, (Cimitero Nuovo *), Via Scotellaro, Macchia Giocoli.
LINEA 5R – Università, Ospedale, Via M. Olimpiche, C. Scuola, Via De Coubertin, Via Di Giura, Viale Firenze, Via Ancona, Via Londra, Via Parigi, Via Vienna, Via Adriatico, Via Verrastro, Regione Basilicata, Rotatoria Via dei Molinari, Via del Gallitello, Via Ionio, Rione Case Comunali, Torrette, Serpentone, Viale dell’Unicef, Centro Galassia, Via degli Oleandri, Via Vaccaro, Rotatoria P.zza V. Emanuele, Via Vaccaro, V/le Dante, V/le Marconi, Via Viviani, Tribunale, Via N. Sauro, Viale Marconi, Via Vaccaro – Pagliarelle, Nodo del Gallitello, Rossellino, Via Pertini. LINEA 107BIS A – Complanari Tufaroli, Via Appia VV.F., Via Giovanni XXIII, M. Romana- Parafarmacia, Via M. Olimpiche (sopra campo scuola), Via De Coubertin, Via San Remo, Via Di Giura, V/le Firenze , Via Ancona, Via Londra, Via Parigi, Via Vienna, Via Anzio, Via Adriatico, Via Parigi, Via Ancona, P.zza Malvaccaro.
LINEA 110BIS A – Università, St. Ospedale, Via M. Olimpiche, – Via O. Romero, – Via M. L. King – Via Medaglie Olimpiche – Via Di Giura, V/le Firenze, Via Ancona, Via Londra, Via Parigi, Via Vienna, Via Adriatico, Via Anzio, Poggio 3 Galli, Via Parigi, Via Londra, Via Ancona, P.zza Malvaccaro.
LINEA 113BIS A – Università, St. Ospedale, Via Di Giura, V/le Firenze, Via Ancona, Via Londra, Via Parigi, Via Vienna, Via Adriatico, Via Anzio, P. le Ligure.