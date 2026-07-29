Potenza città più sicura e vivibile: arrivano le Zone 30 nei quartieri

L’Amministrazione comunale di Potenza prosegue il percorso di attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con un nuovo e significativo intervento dedicato alla sicurezza stradale.

Con apposita ordinanza dirigenziale è stata infatti disposta l’istituzione delle Zone 30 in numerose aree del territorio comunale, dando concreta attuazione a una delle principali azioni previste dal Piano per rendere la città più sicura, vivibile e sostenibile.

Il PUMS individua infatti la realizzazione di una rete di Zone 30 come uno degli strumenti fondamentali per ridurre l’incidentalità, tutelare gli utenti più vulnerabili della strada, incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta e migliorare la qualità dello spazio urbano.

L’ordinanza rappresenta quindi un’importante fase di attuazione della pianificazione strategica adottata dal Comune, trasformando gli indirizzi programmatori in interventi concreti sul territorio.

Il provvedimento è stato elaborato sulla base di un’approfondita istruttoria tecnica che ha analizzato i dati sull’incidentalità cittadina, individuando le aree caratterizzate da una maggiore esposizione al rischio, in particolare in prossimità di scuole, attraversamenti pedonali, aree commerciali e quartieri residenziali, nonché lungo strade che presentano caratteristiche geometriche tali da richiedere una riduzione della velocità per garantire maggiori condizioni di sicurezza.

Le nuove Zone 30 interesseranno progressivamente numerosi quartieri della città, tra cui Macchia Romana, Poggio Tre Galli, Verderuolo, San Rocco, il Centro Storico, Parco Aurora, Montereale, Rossellino, Bucaletto e altre aree residenziali, secondo criteri oggettivi fondati sui livelli di incidentalità e sulle caratteristiche della rete viaria.

L’istituzione delle Zone 30 costituisce il presupposto tecnico e normativo per poter realizzare interventi permanenti di moderazione del traffico.

L’Amministrazione potrà installare, nelle aree maggiormente sensibili, cuscini berlinesi, attraversamenti pedonali rialzati, bande trasversali di rallentamento e altri dispositivi previsti dalla normativa vigente, capaci di indurre naturalmente i conducenti a moderare la velocità e di aumentare in maniera significativa la sicurezza della circolazione.

Si tratta di opere che affiancheranno la segnaletica e i controlli della Polizia Locale, rendendo più efficace l’intero sistema di prevenzione degli incidenti.

“Con questo provvedimento – dichiarano il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore alla Mobilità Francesco Carmine Giuzio – prosegue l’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, uno degli strumenti strategici attraverso cui stiamo ridisegnando la mobilità della nostra città. Le Zone 30 non rappresentano un semplice limite di velocità, ma un diverso modo di concepire lo spazio pubblico, nel quale la sicurezza delle persone diventa la priorità.

Abbiamo scelto di intervenire sulla base di dati oggettivi, seguendo le indicazioni del PUMS e delle direttive ministeriali. La riduzione della velocità è una delle misure più efficaci per diminuire il numero e la gravità degli incidenti, ma questa ordinanza ci consentirà anche di realizzare interventi strutturali di moderazione del traffico, come i cuscini berlinesi e altri dispositivi fisici, capaci di rendere le nostre strade più sicure e i nostri quartieri più vivibili.

Nei prossimi giorni – conclude l’assessore Giuzio – prenderanno il via le attività di installazione della segnaletica e, successivamente, la realizzazione dei primi interventi di moderazione del traffico previsti dall’ordinanza, accompagnati da un’adeguata campagna informativa rivolta ai cittadini”.