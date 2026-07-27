Meteo: su Potenza sole splendente e temperature oltre i 30°. Ecco le ultime previsioni

Dopo l’instabilità di lunedì (specie in Puglia), su Molise, Basilicata e anche sulla Puglia stessa seguirà un generale miglioramento con progressivo aumento delle temperature.
Dal 31 luglio, la progressiva e ulteriore rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, determinerà una nuova forte ondata di calore con massime molto alte e afa serale.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Martedì 28 Luglio, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.
Mercoledì 29 Luglio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 19°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.