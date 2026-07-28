Potenza, più diritti e meno ostacoli nella comunicazione con i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Consigliera Comunale Antonella Tancredi:

“Nel prossimo Consiglio comunale presenterò una mozione per promuovere l’accessibilità della comunicazione nei servizi e negli spazi pubblici del Comune di Potenza.

Una comunicazione accessibile significa garantire a ogni cittadino il diritto di comprendere informazioni, servizi e opportunità offerte dall’amministrazione comunale.

Un diritto che riguarda tutti, ma che assume un’importanza ancora maggiore per le persone con disabilità comunicative, cognitive o sensoriali, per gli anziani, per i minori e per chiunque possa incontrare difficoltà nella comprensione delle informazioni.

La mozione propone di avviare un percorso affinché il Comune adotti strumenti e modalità di comunicazione più semplici, chiare e inclusive, favorendo una partecipazione piena e consapevole alla vita della comunità.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle istituzioni nel garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici, nel rispetto dei principi costituzionali e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Una città è davvero inclusiva quando ogni persona può comprendere, partecipare ed esercitare i propri diritti senza ostacoli comunicativi.

Con questa proposta vogliamo compiere un passo concreto verso una Potenza più vicina ai cittadini, dove l’inclusione non sia soltanto un principio, ma una pratica quotidiana”.