L’Egitto grazia Patrick Zaki: ecco le ultimissime notizie

Il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki.

La decisione presa in seguito alla condanna a 3 anni di carcere dello studente egiziano, iscritto all’Università di Bologna (dove si è laureato con 110 e lode lo scorso 5 luglio).

“Abbiamo ricevuto segnali positivi dallo Stato” sulla richiesta di grazia avanzata per Patrick Zaki.

E’ quanto aveva scritto su Facebook Tariq Al-Awadi, attivista per i diritti umani e membro del Comitato presidenziale per la grazia, che aveva presentato una richiesta formale di grazia immediata per l’attivista e ricercatore egiziano.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)