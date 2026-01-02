L’Ente Pro Loco Basilicata Aps a sostegno del Centro Internazionale di Dialettologia. I dettagli

Ci uniamo all’appello per scongiurare la chiusura del Centro Internazionale di Dialettologia fa sapere Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps.

Negli anni abbiamo collaborato attivamente sul territorio lucano con le Pro Loco e le associazioni aderenti alla Rete Associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps, beneficiando del prezioso lavoro che il Centro Internazionale di Dialettologia ha profuso nell’attività di salvaguardia e promozione dell’immenso patrimonio culturale dialettale lucano – ci tiene a sottolineare Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata – e riteniamo che le Istituzioni ai vari livelli e l’Università degli Studi della Basilicata debbano trovare tutte le soluzioni praticabili per risolvere la situazione di precarietà e dare una continuità all’attività di ricerca e conservazione dei dialetti lucani.

Siamo disponibili – conclude Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps – a contribuire alla costituzione di una Fondazione che coinvolga le Istituzioni, l’Università e le realtà associative lucane, tra le possibili soluzioni che immaginiamo debba essere presa in considerazione per garantire un consolidamento del Centro Internazionale di Dialettologia della Basilicata e un futuro più certo allo stesso.