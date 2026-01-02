Giochi per tutti in Basilicata: 6,5 milioni dalla Regione per parchi inclusivi!

Per rafforzare i servizi ludico-ricreativi a favore dell’infanzia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, la Giunta ha approvato due Avvisi pubblici: “Un Parco in ogni Comune” e “Giochi all’aria aperta”.

Il primo intende promuovere interventi finalizzati alla realizzazione, ammodernamento o adeguamento di spazi ludico-ricreativi indoor, parchi gioco e spazi verdi in aree di proprietà comunali (outdoor), con particolare attenzione ai Parchi Gioco Inclusivi.

L’iniziativa – spiega l’Assessore Cupparo – ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e la socializzazione comunitaria; valorizzare il territorio e migliorarne la fruizione; o promuovere l’accessibilità e l’inclusione sociale; dotare anche i territori delle aree interne, o comunque più marginali e periferici, di infrastrutture e spazi ludico-ricreativi; garantire un sano sviluppo cognitivo e sociale dei bambini.

La dotazione finanziaria complessiva dell’ Avviso è pari a 3.275.000 euro a valere sui fondi FSC 2021- 2027.

I soggetti destinatari dell’A.P. sono i Comuni della regione, proprietari di aree/strutture pubbliche, che intendono realizzare, ammodernare o adeguare spazi ludicoricreativi indoor (Parchi Indoor), parchi gioco/spazi verdi pubblici da attrezzare per attività ludicoricreative (Parchi Outdoor).

Il contributo concedibile a valere sull’Avviso è pari a massimo 150.000,00 euro per ciascuna operazione candidata, nell’ambito di detto limite il contributo concedibile è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi.

Ciascuna operazione candidata deve prevedere un importo minimo pari a 30.000,00 euro.

L’A.P. “Giochi all’aria aperta” prevede contributi per la creazione e l’ampliamento di spazi attrezzati in aree esterne, destinati ai privati che offrono servizi per la prima infanzia di nido, micro-nido, sezioni primavera e ludoteca.

Questa misura – evidenzia Cupparo – intende rafforzare l’offerta dei servizi educativi sul territorio regionale attraverso la concessione di contributi ai soggetti privati autorizzati, ai sensi della D.G.R. n. 194/2017, dal Comune ove erogano i servizi educativi per la prima infanzia di nido e micro nido (bambini tra 3 e 36 mesi di età), sezioni primavera (bambini tra 24 e 36 mesi) e servizi educativi di ludoteca, finalizzati alla creazione, all’ampliamento e alla riqualificazione di spazi attrezzati in aree esterne.

L’Avviso – continua l’assessore – ha l’obiettivo di ridurre i divari nell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, con particolare riferimento agli asili nido, e quello di migliorare la qualità complessiva del sistema.

La creazione e l’ampliamento degli spazi attrezzati nelle aree esterne a disposizione dei bambini ha l’obiettivo di promuoverne lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale all’interno delle strutture dedicate alla prima infanzia, in linea con le finalità dell’art. 1 del D.Lgs. 65/2017, anche per garantire pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è pari a 3.275.000 euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2021-2027 nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Basilicata.