Maratea, il porto di trasforma in una palestra a cielo aperto! Festa dello sport e dell’educazione per oltre 80 studenti in gara

Si è svolta al Porto di Maratea una giornata di grande valore educativo e sportivo: le Prime Competizioni Scolastiche Regionali di Canoa-Kayak della Basilicata, organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Fly Maratea, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Politiche Sportive Scolastiche e da Sport e Salute, con il supporto tecnico del CONI e della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), hanno portato in acqua oltre 80 studenti-atleti, accompagnati da 150 tra familiari, alunni e docenti.

L’iniziativa, organizzata dall’ASD Fly Maratea in occasione della Giornata Europea del Mare, ha trasformato il porto in una palestra a cielo aperto, dove sport, cultura marinaresca ed educazione ambientale si sono incontrati in un’unica esperienza formativa.

Le staffette femminili e maschili sono state vinte dall’Istituto Comprensivo di Trecchina.

Le squadre dei quattro ragazzi e delle quattro ragazze più veloci, che accedono alla fase nazionale di ottobre a Castel Gandolfo, provengono tutte dall’Istituto Comprensivo di Maratea.

Oltre alle gare, gli studenti hanno partecipato a laboratori ambientali e culturali curati da Legambiente Maratea e dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Maratea, approfondendo il legame tra sport, mare e territorio.

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Matteo Trombetta, Coordinatore di Sport e Salute Basilicata:

«Il nostro impegno è rendere l’attività sportiva sempre più accessibile e inclusiva. Le competizioni scolastiche di kayak a Maratea segnano un passo importante nella promozione dello sport come diritto per tutti.»

Giovanni Salvia, Presidente del CONI Basilicata:

«Lo sport è uno strumento potentissimo per la crescita personale e sociale dei ragazzi. Iniziative come questa dimostrano quanto possa essere efficace quando si integra con la scuola e il territorio.»

Giovannina Molinari, Coordinatrice di educazione sportiva MIUR Basilicata:

«Lo sport a scuola è un’opportunità per crescere, apprendere e costruire comunità. Questa giornata dimostra quanto sia efficace unire educazione fisica, rispetto per l’ambiente e collaborazione tra enti. I nostri ragazzi hanno vissuto un’esperienza formativa che porteranno con sé a lungo.»

Cesare Albanese, Sindaco di Maratea:

«Maratea è fiera di ospitare un evento che unisce sport, educazione e tutela ambientale. Vedere tanti giovani impegnati in una disciplina così affascinante è motivo di orgoglio per la nostra comunità e conferma la vocazione marinaresca e culturale del nostro territorio.»

Fabio Marcante, Sindaco di Trecchina:

«Collaborare per promuovere esperienze formative che valorizzano il nostro patrimonio naturale e coinvolgono le nuove generazioni è fondamentale. Questa giornata rappresenta un esempio concreto di sinergia tra istituzioni, scuola e sport.»

Michele Lenti, Tenente di Vascello, Comandante della Capitaneria di Porto di Maratea:

«Educare i giovani al rispetto del mare è parte integrante della nostra missione. Eventi come questo rafforzano il legame tra cittadinanza e cultura marittima, promuovendo sicurezza e consapevolezza.»

Amelia Viterale, Presidente Legambiente Maratea:

«Da quattro anni, insieme all’ASD Fly Maratea, portiamo avanti con convinzione il progetto della “Scuola a cielo aperto”, facendo scoprire ai ragazzi il mare attraverso il kayak e l’educazione ambientale. Questa giornata ha rappresentato un momento speciale: le gare, vissute come un gioco formativo, hanno acceso nei ragazzi ancora più motivazione e passione. È così che si costruisce un rapporto autentico con la natura e con il territorio.»

Enrico Iannini, Presidente dell’ASD Fly Maratea:

«Abbiamo fortemente voluto questo evento per portare il kayak nelle scuole e nel cuore dei ragazzi. Crediamo nello sport come strumento educativo e nella forza del mare come palestra di vita. Vedere oltre cento studenti pagaiare nelle acque di Maratea è già una vittoria.»