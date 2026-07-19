Rissa fuori dalla discoteca: 17enne originario del potentino in gravi condizioni

Un 17enne originario del Potentino è rimasto gravemente ferito al termine di una violenta rissa avvenuta nei pressi di una nota discoteca di Gallipoli, in Salento.

Secondo una prima ricostruzione, come fa sapere rainews, tutto sarebbe iniziato all’interno del locale coinvolgendo anche quattro giovani di origine napoletana. Dopo un primo intervento per riportare la calma, il confronto sarebbe ripreso circa mezz’ora più tardi all’esterno, degenerando in un pestaggio.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo lucano, che sarebbe stato colpito anche con un tirapugni, riportando traumi alla testa, alla nuca e all’addome.

Il 17enne è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza e con l’automedica di Casarano, e trasferito in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Gli accertamenti sanitari hanno escluso lesioni agli organi interni.

Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare le responsabilità dei partecipanti alla rissa.