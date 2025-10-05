Meteo: su Potenza nuovo peggioramento. Ecco le previsioni aggiornate

Nel corso della giornata di Domenica è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa che apporterà precipitazioni diffuse fino alla giornata di Lunedì.
Ventilazione che si manterrà sostenuta dai quadranti settentrionali, con raffiche oltre i 60 km/h e possibili mareggiate lungo le coste adriatiche.
Graduale miglioramento a partire dalla giornata di Martedì.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo doamni, Lunedì 6 Ottobre avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 7°C.
Invece, Martedì 7 Ottobre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.