Marsico Nuovo festeggia San Francesco: dopo la processione una sorpresa per i cittadini

“Festeggiamo oggi San Francesco.
È una festività molto sentita nella nostra comunità che ogni anno si rinnova senza perdere lo spirito che le è proprio”.
Così sottolinea in sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, che aggiunge:
“Voglio ringraziare quanti si sono spesi per le celebrazioni e, oltre a don Michele Palumbo, il Notaio Angelo Pasquariello la cui sensibilità verso la nostra comunità va pubblicamente apprezzata.
Dopo la processione e prima della rappresentazione teatrale, “scopriremo” il Giardino della Terrazza di San Francesco i cui lavori sono ormai terminati”.
Ecco il programma.