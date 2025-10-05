ULTIME NEWS

Marsico Nuovo festeggia San Francesco: dopo la processione una sorpresa per i cittadini

5 Ottobre 2025

“Festeggiamo oggi San Francesco.

È una festività molto sentita nella nostra comunità che ogni anno si rinnova senza perdere lo spirito che le è proprio”.

Così sottolinea in sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, che aggiunge:

“Voglio ringraziare quanti si sono spesi per le celebrazioni e, oltre a don Michele Palumbo, il Notaio Angelo Pasquariello la cui sensibilità verso la nostra comunità va pubblicamente apprezzata.

Dopo la processione e prima della rappresentazione teatrale, “scopriremo” il Giardino della Terrazza di San Francesco i cui lavori sono ormai terminati”.

Ecco il programma.