Moliterno: salvato Gheppio in difficoltà! Ecco le foto

Grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini attenti, la Polizia Locale di Moliterno è intervenuta con grande professionalità per salvare un Gheppio (un piccolo rapace) trovato in difficoltà sul territorio.

​L’uccello è stato recuperato con cura e trasportato immediatamente presso il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Policoro, dove riceverà tutte le cure necessarie.

Dall’Amministrazione:

“​Un GRAZIE ENORME alla nostra Polizia Locale per l’intervento rapido e al CRAS per il loro prezioso lavoro.

Siamo felici di sapere che, grazie a questa catena di solidarietà e impegno, il gheppio tornerà presto a volare libero e maestoso nei nostri cieli!

Sono decine ormai gli interventi della nostra Polizia Locale nel recupero e trasporto di volatili feriti e in difficoltá.

Cosa fare se trovi un volatile in difficoltà?

​La collaborazione dei cittadini è fondamentale!

Se trovi un uccello selvatico ferito o in evidente difficoltà:

​Non toccarlo a mani nude: Usa guanti o un panno per maneggiarlo delicatamente.

​Mettilo al sicuro: Riponilo in una scatola di cartone forata, al buio e in un luogo silenzioso e caldo. Questo riduce lo stress.

​Chiama subito i professionisti: ​Polizia Locale, ​Carabinieri Forestali, ​CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) più vicino.

​Evita di dargli cibo o acqua se non sei sicuro di cosa fare, potresti peggiorare la situazione. Loro sapranno come intervenire!”.

Ecco le foto.