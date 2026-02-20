Nessun rischio: Maratea riapre il parcheggio Fiumicello spiaggia. I dettagli

Una nota del Comune di Maratea fa sapere:

“A seguito delle verifiche tecniche e dello studio di vulnerabilità sismico, commissionate dal Comune di Maratea (PZ), le cui risultanze sono state illustrate ieri al tavolo tecnico, convocato presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, e che escludono pericoli per la pubblica incolumità, l’intera area su cui insiste il parcheggio interrato della spiaggia di Fiumicello, nel Comune di Maratea, verrà riaperta alla libera fruizione nella giornata di domani, sabato 21 febbraio 2026″.