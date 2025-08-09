Noepoli: momento di grande fede per l’incoronazione della Santa Vergine del Rosario. I dettagli

La cerimonia religiosa ieri a Noepoli dell’incoronazione della Santa Vergine del Rosario, che fa seguito alla solenne benedizione della preziosa statua lignea e delle corone della Madonna da parte del Papa Leone XIV avvenuta il 25 giugno scorso, è stata un’ulteriore testimonianza di fede e devozione mariana della comunità locale e di quella dell’intera Val Sarmento.

Lo sottolinea l’Assessore Francesco Cupparo che ha partecipato all’evento religioso esprimendo un sentito ringraziamento al Sindaco, al Vescovo, al Parroco e a tutta la comunità e, soprattutto l’augurio che la Vergine Maria possa benedire Noepoli e tutta la Val Sarmento.

In occasione dell’Anno Mariano parrocchiale indetto dal Vescovo Mons. Vincenzo Carmine Orofino, nel 175esimo anniversario del culto della Madonna del Rosario, la funzione – aggiunge – ha rinnovato l’identità di una comunità che anche attraverso la fede è fortemente legata a questo territorio e crede nel suo futuro.

E’ anche questo un segnale che istituzioni e politica devono saper interpretare per dare le risposte in termini sociali di cui c’è bisogno in Val Sarmento terra segnata da impegno, sacrificio, lavoro di tante generazioni e di grandi potenzialità.