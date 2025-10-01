Oasi Pantano Pignola: “Trepida attesa”. Le ultime notizie

“Ieri, 30 settembre, alle ore 13:00 è scaduto l’avviso pubblico del ex Consorzio Industriale di Potenza (in liquidazione) per la vendita dell’area, ex complesso OASI WWF, nel Comune di Pignola.
Siamo in trepida attesa per conoscere l’esito della procedura da cui potrebbero dipendere molte cose”.
Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Piero Lacorazza, evidenziando che:
“È da un anno che seguiamo passo dopo passo la vicenda, accanto al Comune di Pignola, affinché l’area rientri nella proprietà della Regione, si sblocchino i lavori di competenza della Provincia di Potenza, si affronti il tema della gestione e si mettano in cantiere nuovi investimenti”.