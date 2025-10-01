Interventi sulla linea Potenza-Battipaglia: ecco le modifiche alla circolazione

Dal 1° al 28 ottobre 2025 sono previsti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza-Battipaglia.

I treni in partenza e in arrivo nel capoluogo lucano, pertanto, subiranno alcune modifiche alla circolazione.

I treni del Regionale di Trenitalia sulla direttrice Potenza – Battipaglia saranno cancellati. Previsti collegamenti con bus.

Sono attualmente in corso interlocuzioni tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Trenitalia al fine di ripristinare il collegamento Frecciarossa Taranto – Potenza – Roma – Milano a fine ottobre.

Dal 1° al 29 ottobre, pertanto, tra Potenza C.le e Salerno, sarà previsto un collegamento con bus (PZ114), con partenza alle ore 7.40 e arrivo alle 9.07, in corrispondenza del treno Frecciarossa 9514 in partenza da Salerno alle 9.23.

Inoltre, fino al 28 ottobre, le corse bus PZ127 e PZ115 (rispettivamente in partenza da Salerno alle ore 21:00 con arrivo a Potenza alle 22.57 e in partenza da Potenza Centrale alle 23.02 con arrivo a Metaponto alle 0:30), che normalmente circolano solo nei giorni lavorativi, circoleranno tutti i giorni, con il bus PZ115 che, oltre ad essere posticipato rispetto al normale orario di partenza, sarà prolungato a Metaponto con fermate intermedie a Grassano e Ferrandina.

I canali di acquisto sono aggiornati.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.