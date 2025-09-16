Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata: questi tre uffici danno il via ad un’azione congiunta a favore delle persone più fragili. I dettagli

Questa mattina, presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata, si è svolto un incontro istituzionale che ha visto protagonisti Marika Padula, Garante regionale della Disabilità, Rossana Mignoli, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità Regionale.

La visita della Consigliera Pipponzi ha rappresentato l’occasione per avviare un dialogo costruttivo tra i tre uffici, con l’obiettivo di definire percorsi di collaborazione condivisi e rafforzare l’azione congiunta a favore delle persone più fragili e per l’affermazione dei diritti di cittadinanza.

Marika Padula, Garante della Disabilità, ha sottolineato che l’incontro “segna l’inizio di una sinergia importante, capace di tradursi in iniziative concrete per garantire pari opportunità e piena inclusione delle persone con disabilità.”

Rossana Mignoli, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha espresso la volontà di “unire le forze per rafforzare la tutela dei diritti dei minori diffondendo tra i ragazzi la cultura della parità, promuovendo rispetto, inclusione e pari opportunità”

Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità, ha aggiunto di essere “convinta che la collaborazione tra i rispettivi uffici sarà fondamentale per diffondere la cultura delle pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.

È fondamentale promuovere azioni di welfare condivise tra le rispettive strutture per il raggiungimento degli obiettivi.”

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di dare vita a un tavolo di confronto permanente, finalizzato a progettare e realizzare iniziative comuni nei campi della sensibilizzazione sociale, dell’inclusione e della promozione delle pari opportunità.

Lo riporta una nota stampa congiunta delle Garanti regionali Marika Padula e Rossana Mignoli e della Consigliera di parità, Ivana Pipponzi.