Papa Leone XIV oggi compie 70 anni: è il suo primo compleanno da Pontefice! Tantissimi auguri

Il Vaticano si veste a festa per celebrare un traguardo speciale: Papa Leone XIV compie oggi 70 anni.

Sono passati poco più di quattro mesi dall’8 Maggio scorso, quando Padre Robert Francis Prevost è stato eletto il 267° Papa della Chiesa Cattolica e oggi, 14 settembre, si appresta a festeggiare il suo 70° compleanno, nonché il primo da Pontefice.

Un compleanno che unisce milioni di fedeli in tutto il mondo, tra preghiere, messaggi di auguri e gesti di affetto verso il Pontefice.

Anche l’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo rivolge gli auguri a Papa Leone XIV per il suo 70° compleanno chiedendo alla Vergine Maria di custodirlo con materna tenerezza e di sostenerlo nel suo ministero a servizio del Vangelo e dell’umanità.

Ci uniamo al coro di auguri per augurare tantissimi auguri al Pontefice Papa Leone.