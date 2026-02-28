Per la nostra Arisa emozione e cuore di figlia prima della finalissima di Sanremo: ecco le parole dedicate al padre

Poco prima di salire sul palco dell’Ariston per la finalissima del 76° Festival di Sanremo, Arisa ha voluto dedicare un pensiero commovente al padre, trasformando l’emozione della gara in un abbraccio familiare che ha toccato il cuore di tutti.

Ecco le parole della cantante di Pignola:

“Questo Sanremo è stato speciale perché abbiamo avuto del tempo solo per noi, come tanti anni fa, quando eri tu l’unico complice della mia storia magica.

Ti amo papà, grazie di esistere.

Stasera spacchiamo tutto in Pippa style“.

Parole che riportano indietro nel tempo, a quell’infanzia lucana fatta di complicità e sogni, quando il papà era il primo fan della sua voce unica.

Mentre Magica Favola continua a incantare pubblico e giurie, Arisa ricorda da dove nasce la sua magia: da un legame padre-figlia che resiste al tempo e ai riflettori.

Questa sera, con la grinta di sempre e il cuore pieno di gratitudine, la nostra Arisa è pronta a conquistare Sanremo.

Emozioni autentiche, stile Pippa: la finale si preannuncia indimenticabile.