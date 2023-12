Per la PM Gruppo Macchia Potenza ultimo impegno del 2023: “Ce la metteremo tutta per fare punti”. In bocca al lupo!

Ultimo impegno del 2023 per la PM Gruppo Macchia Potenza che posticipa l’impegno in casa della Dinamo Cab Molfetta al lunedì sera sera.

Le rossoblù di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna sono reduci dal primo successo stagionale per 3-1 in casa della Don Milani, una vittoria che ha dato animo e fiducia in tutto l’ambiente.

Dichiara coach Elena Ligrani:

“La Dinamo Molfetta è una squadra forte e prima in classifica alla vigilia di questo turno, noi stiamo vivendo un momento positivo perché veniamo da un 3-2 contro una squadra di alta classifica e da una vittoria ottenuta la settimana scorsa.

Faremo il nostro gioco e ce la metteremo tutta per fare punti per la salvezza anche perchè la classifica non rispecchia il nostro vero valore, dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibile in questo girone di ritorno”.

Un parere anche dalla seconda guida Gabriele Perna:

“Trasferta difficile quella di Molfetta, perché la Dinamo è una squadra che è stata costruita per il salto di categoria; noi andremo lì a giocare la nostra partita con uno spirito battagliero, rinvigorito dalla nostra prima vittoria in campionato.

Le ragazze si sono allenate bene durante la settimana, il gruppo si mostra unito e coeso, tutto questo fa ben sperare sia per la trasferta di Molfetta sia per il prosieguo del campionato”.

Appuntamento alle 21 al Palasport “Poli” di Molfetta sotto la direzione di gara dei signori Palombella e Giangregorio.