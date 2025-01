Un incendio è scoppiato questa notte a Potenza coinvolgendo tre autovetture parcheggiate nei dintorni di una palazzina.

I vigili del fuoco, come fa sapere rainews, sono intervenuti poco dopo le 2 a via Gandhi, nel quartiere Macchia Romana per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Una delle tre vetture era a GPL.

Sul posto anche la polizia.

Nei mesi scorsi si sono registrati episodi simili, in via Oscar Romero e in via Pierre de Coubertin, sempre nello stesso quartiere.