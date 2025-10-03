Potenza: al parco la nona edizione della Festa della natura in Città. I dettagli

Dopo che negli anni precedenti sono stati toccati tutti i parchi della si svolgerà sabato 4 ottobre, nel Parco dell’Europa Unita di rione Poggio Tre Galli di Potenza, la nona edizione di Urban Nature – Festa della natura in Città.

Urban Nature è un’iniziativa promossa dal WWF in tutta Italia che, con il passare del tempo, si è sempre più caratterizzata come una campagna che vuole rendere evidente a chi vive nelle città il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e di promuovere azioni virtuose agite da amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

La fauna e vegetazione degli spazi urbani sono ricchissime.

Le aree verdi, in buono stato di naturalità contribuiscono all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla mitigazione del clima urbano, alla salute dei cittadini e al miglioramento della permeabilità del terreno, favorendo una miglior gestione del ciclo idrologico.

Un ambiente urbano in ‘buona salute’ tutela e garantisce i servizi ecosistemici offerti dalla natura: salute, bellezza, benessere, protezione, aria e acqua pulita, cibo, benessere psicofisico e crescita della persona.

Nell’edizione di quest’anno una delle tematiche di rilievo di Urban Nature è la campagna:

– DECEMENTIFICHIAMO LE CITTA’ – rende note e promuove i progetti e le esperienze pilota, in Italia e all’estero (documentabili e segnalabili anche da esperti INU e IASLA, Progetto Clever e CS WWF), legate alla riduzione nelle aree urbane delle strutture e delle infrastrutture in grigio dai fiumi e dai versanti, alla delocalizzazione delle strutture produttive e civili dalle aree a rischio di alluvioni, al desealing dei suoli artificializzati per favorire la resilienza dei sistemi naturali e del suolo e il drenaggio urbano sostenibile e garantire risposte più adeguate di adattamento ai cambiamenti climatici.

Tematica che, assieme a quella dello Stop Consumo di suolo, riguarda molto una città come Potenza che nei decenni ha visto uno sviluppo urbanistico e costruttivo disordinato e spropositato.

L’ iniziativa di Potenza si svolgerà nel Parco dell’ Europa Unita oltre che per continuare a toccare ogni anno un diverso parco cittadino, anche perché si può sottolineare l’ importanza dell’ area verde collegata al parco e posta tra i rioni di Poggio Tre galli e Verderuolo.

Un’ area, già attraversata da un interessante percorso pedonale, da inserire in una campagna che impedisca ulteriori cementificazioni e da monitorare per l’apporto che può dare alla ricchezza della biodiversità naturale in città.

Si svolgerà pertanto una passeggiata di conoscenza botanica e sensoriale e dove necessario anche momenti di pulizia partecipata.

L’ iniziativa si terrà in collaborazione con i Carabinieri Forestali (partner nazionali di Urban Nature) attraverso il Comando Carabinieri per la Biodiversità di Potenza che terranno momenti di educazione ambientale e di conoscenza della loro attività.

Le attività inizieranno alle ore 10.00 presso l’anfiteatro posto all’ interno del Parco e si concluderanno con la piantumazione di alcune specie forestali a cura dei Carabinieri per la Biodiversità.