Potenza: al via i lavori del nuovo bocciodromo nella Villa di Santa Maria! Ecco quando partiranno ufficialmente

L’assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi, annuncia con l’inizio dei lavori di realizzazione del nuovo bocciodromo all’interno della Villa di Santa Maria:

“un intervento che si realizzerà nel segno di una assoluta continuità amministrativa, delle politiche di sviluppo e riqualificazione della città.

L’investimento di 1 milione e 400 mila euro, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), segna un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture sportive e per la promozione delle attività ludico-ricreative a Potenza.

La gara per l’affidamento dei lavori è stata conclusa con successo, e il progetto esecutivo è stato approvato.

I lavori di demolizione e ricostruzione del bocciodromo inizieranno ufficialmente il 14 aprile 2025, con l’obiettivo di realizzare una struttura moderna e funzionale, capace di ospitare eventi di rilevanza nazionale, tra cui i campionati italiani di serie ‘A’ di bocce.

L’intervento prevede non solo la costruzione del nuovo bocciodromo, ma anche la realizzazione di un campo da padel e la ristrutturazione di un edificio esistente destinato a spogliatoio, per garantire a tutti gli utenti spazi adeguati e conformi alle normative sportive.

Il bocciodromo sarà infatti omologato dalla Federazione Italiana Bocce (FIB) per ospitare gare ufficiali, con la realizzazione di 3 piste da bocce e spazi dedicati agli atleti, agli arbitri e al pubblico, tra cui tribune e servizi igienici.

Questo progetto è il risultato di una continua attenzione alle esigenze della nostra comunità e di un lavoro costante per garantire a Potenza strutture moderne e funzionali.

Con la realizzazione di questo nuovo bocciodromo, insieme alla

ristrutturazione della villa comunale, contribuiamo a valorizzare un’area verde già molto amata dai cittadini, rendendola ancora più fruibile per la pratica sportiva e per il tempo libero;

l’opera si inserisce in un programma di riqualificazione e ammodernamento delle strutture sportive della città, con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità energetica.

Il nuovo bocciodromo e il campo da padel saranno dotati di impianti fotovoltaici, per garantire un minore impatto ambientale e una maggiore efficienza energetica.

Ringrazio tutti coloro che attraverso il proprio impegno e la propria professionalità hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, il sindaco Vincenzo Telesca per la sua instancabile presenza, l’assessore Gerardo Nardiello per il suo contributo in determinate fasi cruciali dei lavori e ringrazio il personale dell’U.D. Ambiente per l’eccellente lavoro svolto, affinché Potenza potesse beneficiare di una struttura sostenibile, sicura e fruibile da parte di tutti.

L’inizio dei lavori rappresenta una tappa significativa per Potenza, che continua a crescere e a investire nel futuro, con l’obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento per lo sport, la cultura e il benessere della comunità”.