Potenza, al via la mobilitazione per costruire insieme la piazza per Gaza: i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Federazione Basilicata [USB]:

“Dopo che Gaza è sotto assedio da due anni e continua il genocidio del popolo palestinese, questa notte è stato sferrato un nuovo pesante attacco alla Global Sumud Flotilla.

Alcune imbarcazioni sono state danneggiate e la missione sta rischiando di essere compromessa.

“Israele” attacca impunemente una missione umanitaria in acque internazionali, in spregio ad ogni norma e con una brutalità inaccettabile.

Inoltre le imbarcazioni battevano bandiera italiana, inglese e polacca, quindi si tratta di fatto di un atto di guerra in piena regola anche nei confronti del nostro Paese.

Il governo balbetta e stenta ad assumere una qualche iniziativa.

Stanotte i bombardamenti sono continuati incessanti su Gaza, decine di persone sono già state massacrate all’alba di oggi, mentre il Governo coloniale sionista ha annunciato la chiusura del valico di Allenby con la Giordania, per strangolare e annettere la Cisgiordania.

I nostri fratelli e le nostre sorelle che sono sulla Flotilla stanno mettendo a repentaglio la loro incolumità per rompere l’assedio e per supportare la liberazione del popolo palestinese.

Noi che siamo l’equipaggio di terra dobbiamo entrare in azione contro il sionismo.

A livello nazionale la USB ha indetto lo stato di agitazione permanente di tutte le categorie ed ha previsto un nuovo sciopero generale se la situazione dovesse precipitare.

E’ stata lanciata l’iniziativa 100 piazze per Gaza a partire dal 26 settembre.

Creiamo l’occupazione di cento piazze con accampamenti permanenti.

Invitiamo tutte le realtà che hanno dato vita alle mobilitazioni di questi giorni a riunirsi in piazza M.Pagano alle 17,30 a Potenza per dare una prima risposta spontanea e costruire insieme la nostra piazza per Gaza“.