Potenza, al via le nuove nomine dell’Avis. Ecco l’appuntamento

L’Avis di Basilicata si prepara ai prossimi rinnovi della dirigenza a tutti i livelli (comunali, provinciali, regionale), organizzando un primo incontro di formazione, con la collaborazione dell’Avis nazionale.

L’appuntamento dal titolo “Avis verso il rinnovo” è per domani a partire dalle ore 9:30 presso l’Udr di via Ciccotti a Potenza, ed ha lo scopo di illustrare, a vecchi e potenziali nuovi dirigenti associativi, la collocazione di Avis all’interno del panorama nazionale e internazionale della donazione del sangue e del volontariato in generale, con tutti i risvolti etici del dono di sé e dei conflitti di interesse che si possono generare all’interno dell’associazione, per poi passare a toccare con mano quali sono i ruoli che si andranno a ricoprire e quale impegno essi implicano.

I relatori saranno:

Corrado del Bo’, professore ordinario di Filosofia del diritto e direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Bergamo e direttore della scuola Avis nazionale,

Fulvio Calia , direttore generale di Avis nazionale,

Rocco Monetta, segretario generale di Avis Nazionale.

Introdurrà i lavori la presidente regionale, Sara De Feudis.

Ecco la locandina dell’appuntamento.